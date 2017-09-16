- Çöp Konteyneri Siparişi
- Ev ve İşyeri İlaçlatma Talebi
- Ağaç Budama Talebi
- Engelsiz Otobüs/Araç Talebi
- Başkan Harmancı ile görüşme talebi
- Yaşlılara Hizmet Birimi Üyelik Başvurusu
- Gömme Çöp Konteyner Talebi
- Su Ücreti Hesaplama
Çöp konteyneri bedeli su faturanıza 3 taksit halinde yansıtılacaktır.
Evinizi veya iş yerinizi ilaçlatmak için formu doldurunuz.
Ağaçlarınızı budatmak için form aracılığı ile talepte bulunabilirsiniz.
Engelli taşıma hizmetinden, Engelli Birimi'ne üye olanlar Lefkoşalılar yararlanabilmektedir.
Lefkoşalılar anlatıyor, LTB Başkanı Mehmet Harmancı dinliyor.
Yaşlılara Hizmet Birimimizin hizmetlerinden Üyelik Başvurusu formu doldurularak yararlanılabilir.
Talep formunun doldurulması ile personelimiz, bilgilendirme ve ücretsiz projelendirme için sizlerle iletişime geçecektir.
Kullanılan Ton Miktarı
Ödemeniz Gereken Ücret
Ton kullanım miktarını yazarak aylık ne kadar ücret ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.