Lefkoşa Türk Belediyesi, Sizler için çalışıyoruz.
Çöp-Konteyneri-Siparişi-min

Çöp konteyneri bedeli su faturanıza 3 taksit halinde yansıtılacaktır.

Haşere-ile-Mücadele-min

Evinizi veya iş yerinizi ilaçlatmak için formu doldurunuz.

Ağaç-Budama-Talebi-min

Ağaçlarınızı budatmak için form aracılığı ile talepte bulunabilirsiniz.

Engellenmeyen-Lefkoşa-Birimi-min

Engelli taşıma hizmetinden, Engelli Birimi'ne üye olanlar Lefkoşalılar yararlanabilmektedir.

Lefkoşalılarla-5-Dakika-min

Lefkoşalılar anlatıyor, LTB Başkanı Mehmet Harmancı dinliyor.

Yaşlılara-Hizmet-Birimi-min

Yaşlılara Hizmet Birimimizin hizmetlerinden Üyelik Başvurusu formu doldurularak yararlanılabilir.

Gömme-Çöp-Talebi-min

Talep formunun doldurulması ile personelimiz, bilgilendirme ve ücretsiz projelendirme için sizlerle iletişime geçecektir.

ltb_banner_su_hesaplama

Kullanılan Ton Miktarı

Ödemeniz Gereken Ücret



Ton kullanım miktarını yazarak aylık ne kadar ücret ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

1

Ödüllerimiz

2

Nereleri Görebilirim?

ltb_banner_-_baskanin_ajandasi_aa

Başkanın Ajandası

Belediye Meclis Toplantısı Canlı Yayın
0
Bağlanıyor
Lütfen bekleyiniz...
İletişime Geç

Çalışma saatleri dışında şikayetlerinizi iletmek için tıklayınız. .

Sizlere en kısa sürede cevap vereceğiz.
Hoşgeldiniz

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30 – 13.30, Perşembe günleri 08.30 – 17.00 saatleri arasında şikayet, öneri ve görüşleriniz için canlı destek vermek için mesajlarınızı bekliyoruz..

Karşılıklı iletişim süreci boyunca lütfen sitemizden çıkış yapmayınız. Çıkış yapmamız halinde canlı destek kapatılmış olacaktır. Teşekkür ederiz.

* Adınız
Sohbete Başla
Canlı Destek
Gönder
Değerlendirme

Size daha iyi yardımcı olalım! Bize çekinmeden değerlendirme yapabilirsiniz.

Canlı destek ekibimiz size yardımcı olabildi mi?
Şikayet Sistemi